Цены на нефть продолжают падать: финансовые аналитики описали ситуацию на рынке в России и в мире

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о том, какое положение занимает нефть на российском и мировом рынке. Подробной информацией поделился финансовый аналитик Александр Багманов.
По словам экспертов, цены на нефть на мировом рынке продолжают постепенно снижаться, и сегодня эта цифра достигает почти 82 доллара за баррель. Нефтепереработка же постепенно растет.
«По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись снижением на 2,2%: опустились с отметки 84,50 в район отметки 82,60», — отметил аналитик ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
В рамках данного вопроса, профессиональным сообществом обсуждаются и другие, не всегда позитивные, аспекты. По словам аналитика, основным негативным шлейфом сегодня остается ситуация с опасениями того, что Федеральная резервная система на ближайшем майском заседании поднимет ставку. Соответственно, ожидается, что экономический рост будет замедляться. Кроме того, негатива на рынок добавляет невысокий спрос на бензин.
По словам эксперта, мировая инфляция пока что остается на высоком уровне, тому является подтверждением Великобритания и Европа в целом. Повышение ставок центральными банками, скорее всего, пока будут продолжаться, и это будет замедлять экономический рост, констатирует аналитик.
Экспорт нефти из западных портов России за последнюю неделю вырос до максимальной оценки за 4 года, отмечает эксперт. В соответствии с этим, Багманов подчеркнул, что проблем с предложением в раках данного вопроса на сегодняшний день нет.
«Несмотря на то, что Россия анонсировала сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки, тем не менее все равно отгрузки идут полным ходом, поэтому проблем с предложением нет», — рассказывает аналитик.
Тем временем, по данным Минэнерго США, за прошлую неделю их запасы нефти снизились на 4,6 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1 млн, отмечают финансовые эксперты. Кроме того, изменились данные по дистиллятам и запасам бензина.
«Также снизились запасы дистиллятов на 350 000, но запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, что, в общем, добавило негатива на рынок. При этом добыча осталась без изменений на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, а стратегический резерв вновь просел на 1,6 млн баррелей и опустился до минимальных уровней уже с октября 1983 года», — ссылается на источник аналитик.
Относительно стоимости нефти в Америке ФБА «Экономика сегодня» отмечает следующее.
«В Америке нефть пока остается в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель, и мы ждем, что в ближайшее время цены могут зайти протестировать нижний уровень этой границы в 80 долларов. Но уже в мае будет идти восстановление к 90, поскольку ОПЕК будет реализовывать свои планы по сокращению квот на добычу», — констатировал Багманов.
Ранее аналитики предоставили информацию о том, что главное беспокойство представителей российского рынка сейчас вызывает дефицит федерального бюджета.