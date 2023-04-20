Цены на нефть продолжают падать: финансовые аналитики описали ситуацию на рынке в России и в мире

В рамках данного вопроса, профессиональным сообществом обсуждаются и другие, не всегда позитивные, аспекты. По словам аналитика, основным негативным шлейфом сегодня остается ситуация с опасениями того, что Федеральная резервная система на ближайшем майском заседании поднимет ставку. Соответственно, ожидается, что экономический рост будет замедляться. Кроме того, негатива на рынок добавляет невысокий спрос на бензин.