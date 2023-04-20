Сильнейшая песчаная буря поглотила китайский город Ланьчжоу

В Китае разбушевалась широкомасштабная песчаная буря. Жители провинции Ганьсу оказались в эпицентре стихии: огромные клубы песка и пыли буквально заволокли все вокруг. Детям и гражданам с легочными заболевания настоятельно советуют воздержаться от прогулок на свежем воздухе.
Такого в Китае не видели давно: на кадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть масштабы катастрофы. В городе Ланьчжоу серьезно ухудшилась видимость и качество воздуха. Здания, улицы, мосты и входы в метро оказались похоронены под рыжими клочьями смога. Местные жители вынуждены прятаться в квартирах либо перемещаться в респираторных масках.
«Сегодня утром была хорошая погода, и я собирался пойти погулять на свежем воздухе. Но уже в полдень все вокруг пожелтело. Это самая сильная песчаная буря, которую я когда-либо видел», — поделился горожанин Ян Бо.
Непогода повлияла и на городской транспорт: рейсы и поезда были отменены или задержаны, а некоторые автомагистрали закрыли из-за плохой видимости и опасных условий движения. Метеорологический департамент выпустил предупреждение желтого цвета, поскольку индекс качества воздуха в провинции достиг опасного уровня.