Сильнейшая песчаная буря поглотила китайский город Ланьчжоу

Такого в Китае не видели давно: на кадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть масштабы катастрофы. В городе Ланьчжоу серьезно ухудшилась видимость и качество воздуха. Здания, улицы, мосты и входы в метро оказались похоронены под рыжими клочьями смога. Местные жители вынуждены прятаться в квартирах либо перемещаться в респираторных масках.