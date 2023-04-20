В Краснодарском крае девочка уронила из окна девятого этажа пятимесячную сестру

По данным канала, 32-летняя мать ушла в гости и оставила детей на ночь одних. Уже утром старшая девочка смотрела в окно, ожидая маму, и взяла маленькую сестру на руки. Пятимесячная малышка стала ворочаться, и сестра не смогла ее удержать. От полученных травм ребенок скончался на месте.