В Краснодарском крае девочка уронила из окна девятого этажа пятимесячную сестру

В поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края семилетняя девочка уронила пятимесячную сестру из окна девятого этажа. О происшествии сообщили в Telegram-канал Kub Mash.
По данным канала, 32-летняя мать ушла в гости и оставила детей на ночь одних. Уже утром старшая девочка смотрела в окно, ожидая маму, и взяла маленькую сестру на руки. Пятимесячная малышка стала ворочаться, и сестра не смогла ее удержать. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В настоящий момент следователи работают с матерью.
Ранее тело 10-летней девочки с перерезанным горлом нашли в подъезде собственного дома в Карачаевске.