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В Краснодарском крае девочка уронила из окна девятого этажа пятимесячную сестру

Происшествия
В Краснодарском крае девочка уронила из окна девятого этажа пятимесячную сестру

В поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края семилетняя девочка уронила пятимесячную сестру из окна девятого этажа. О происшествии сообщили в Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, 32-летняя мать ушла в гости и оставила детей на ночь одних. Уже утром старшая девочка смотрела в окно, ожидая маму, и взяла маленькую сестру на руки. Пятимесячная малышка стала ворочаться, и сестра не смогла ее удержать. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В настоящий момент следователи работают с матерью.

Ранее тело 10-летней девочки с перерезанным горлом нашли в подъезде собственного дома в Карачаевске.
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