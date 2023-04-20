Комик Антон Шастун опроверг сообщения о конфликте с ТНТ после закрытия шоу «Импровизация»

Соответствующей информацией российский комик поделился 20 апреля, в четверг. Подробности Шастун рассказал в ходе диалога с ведущей YouTube-канала «Есть вопросики» Идой Галич. Над немного измененным проектом «Импровизаторы» на телеканале СТС продолжает работать та же команда специалистов, указал он.