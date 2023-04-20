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Комик Антон Шастун опроверг сообщения о конфликте с ТНТ после закрытия шоу «Импровизация»

Общество
Комик Антон Шастун опроверг сообщения о конфликте с ТНТ после закрытия шоу «Импровизация»

Участник популярного шоу «Импровизация» Антон Шастун опроверг сообщения о якобы скандале с руководством телеканала ТНТ после закрытия передачи.

Соответствующей информацией российский комик поделился 20 апреля, в четверг. Подробности Шастун рассказал в ходе диалога с ведущей YouTube-канала «Есть вопросики» Идой Галич. Над немного измененным проектом «Импровизаторы» на телеканале СТС продолжает работать та же команда специалистов, указал он.

«Мы перешли на СТС, и мы очень рады, что СТС дал нам такую возможность, мы делаем проект и все классно», — резюмировал юморист.

Прежде другой участник передачи Сергей Матвиенко признался, что был очень рад новости о переходе шоу с ТНТ на СТС.
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