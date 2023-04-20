Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Появились кадры взрыва ракеты Starship от компании SpaceX

Происшествия
Появились кадры взрыва ракеты Starship от компании SpaceX

Ракета Starship от компании SpaceX достигла отметки в 38 километров, после чего потеряла управление и взорвалась. Кадры взрыва опубликовал ФАН.

Ракета стартовала с площадки в населенном пункте Бока-Чика штата Техас. Ракета летела четыре минуты, после чего начала неконтролируемо вращаться и спустя полторы минуты взорвалась.

«Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», — сообщили в компании SpaceX.

Владелец Компании Илон Маск уже заявил, что следующий испытательный запуск ракеты состоится в течении ближайших месяцев. Он отметил, что ожидать от первого запуска успеха, было бы "безумием".
корабль starship испытания spacex взрыв
Военкоры ФАН