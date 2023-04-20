Появились кадры взрыва ракеты Starship от компании SpaceX

Ракета Starship от компании SpaceX достигла отметки в 38 километров, после чего потеряла управление и взорвалась. Кадры взрыва опубликовал ФАН.
Ракета стартовала с площадки в населенном пункте Бока-Чика штата Техас. Ракета летела четыре минуты, после чего начала неконтролируемо вращаться и спустя полторы минуты взорвалась.
«Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», — сообщили в компании SpaceX.
Владелец Компании Илон Маск уже заявил, что следующий испытательный запуск ракеты состоится в течении ближайших месяцев. Он отметил, что ожидать от первого запуска успеха, было бы "безумием".