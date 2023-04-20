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Власти Уганды профинансируют проект восстановления дорожной сети в столице

Весь мир
Власти Уганды профинансируют проект восстановления дорожной сети в столице

Кампала, 20 апреля. Президент Уганды Йовери Мусевени выделил шесть миллиардов шиллингов на обслуживание и плановый ремонт столичных дорог.

Правительство намерено устранить критические повреждения на более чем 41 транспортной развязке и магистрали в рамках данной акции. Первоначальное финансирование пойдет на техническое обслуживание и устранение основных дефектов покрытия.

Позднее власти республики планируют полностью восстановить дороги Кампалы при помощи проекта «Городские дороги». Инициатива спонсируется из федерального бюджета и средствами Африканского банка развития (AfDB).

Ранее чиновники Уганды распорядились создать национальную горнодобывающую компанию Uganda National Mining Company (UNMC). Структура будет полностью подчиняться правительству страны и значительно увеличит доход отрасли.

Позднее власти республики запустили инициативу по замене бумажных удостоверений личности граждан на пластиковые. Ее цель — обеспечение безопасности персональных данных и упрощение бюрократических процедур.
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