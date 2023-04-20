Рэпер Дава «офигел» от увеличенных ягодиц Филиппа Киркорова

Российский рэпер и блогер Давид Манукян (известный как Дава) оценил увеличенные ягодицы певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает издание Super.ru.
Накануне появился ролик, где Киркоров танцует в обтягивающих брюках. После увиденного пользователи соцсетей задались вопросом, настоящие ли у певца ягодицы.
Рэпер Дава, комментируя ролик, отметил, что Киркоров сильно изменился после многочисленных пластических операций. Он назвал изменения в поп-короле «прикольными» и «очень необычными».
«Я офигел, когда увидел. Это уже не тот Филипп, что был раньше», — заявил он.
Манукян при этом отметил, что главное, чтобы Киркорову самому было комфортно. По его словам, в таком случае все будет не зря.
Ранее БКЗ «Октябрьский» в Петербурге экстренно перенес концерт певца Филиппа Киркорова. СМИ предполагают, что выступление было отменено после музыкального номера с крестом.