Фильм «Аватар: путь воды» собрал в прокате более 531 миллиона долларов чистой прибыли и стал лидером в 2022 году

Кинолента собрала в прокате 531, 7 миллиона долларов чисто прибыли. При расчетах учитывались расходы на создание фильма и его рекламную кампанию. Премьера фильма состоялась 6 декабря 2022 года, «Аватар: путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории, собрав по миру 2, 243 миллиарда долларов, обогнав «Титаник».