Фильм «Аватар: путь воды» собрал в прокате более 531 миллиона долларов чистой прибыли и стал лидером в 2022 году

Лидером проката в 2022 году стал фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Об этом пишет «Газета.ru».
Кинолента собрала в прокате 531, 7 миллиона долларов чисто прибыли. При расчетах учитывались расходы на создание фильма и его рекламную кампанию. Премьера фильма состоялась 6 декабря 2022 года, «Аватар: путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории, собрав по миру 2, 243 миллиарда долларов, обогнав «Титаник».
Следом за «Аватаром» идет «Топ Ган: Мэверик», который получил 391, 1 миллиона долларов чистой прибыли. Мультфильм «Миньоны: Грювитация» занял третье место с доходом d 382 миллиона.
Ранее голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, почему в его фильмах мало интимных сцен.