Спектакли с участием актера Данилы Козловского в Петербурге перенесли на два месяца

Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге сообщил о переносе спектакля с участием актера Данилы Козловского. Как сообщают в заведении, билеты будут действительны несмотря на изменения.
Мероприятия должны были состояться 20 и 21 апреля. Известный артист играл главную роль в «Гамлете». Однако теперь премьера переносится на 21 и 22 мая, сообщают на официальном сайте.
Представители театра подчеркнули, что билеты на постановки остаются действительными. По ним зрители смогут пройти в новые даты.
«Очень надеемся, что спектакли состоятся», – резюмировали в организации.
Ранее Козловский уже выступал против спецоперации, а также призывал людей выходить на митинги. Подобные заявления стали подспорьем для проверки со стороны Генпрокуратуры на предмет дискредитации Вооруженных сил России.