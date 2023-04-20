Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спектакли с участием актера Данилы Козловского в Петербурге перенесли на два месяца

Шоу-бизнес
Спектакли с участием актера Данилы Козловского в Петербурге перенесли на два месяца

Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге сообщил о переносе спектакля с участием актера Данилы Козловского. Как сообщают в заведении, билеты будут действительны несмотря на изменения.

Мероприятия должны были состояться 20 и 21 апреля. Известный артист играл главную роль в «Гамлете». Однако теперь премьера переносится на 21 и 22 мая, сообщают на официальном сайте.

Представители театра подчеркнули, что билеты на постановки остаются действительными. По ним зрители смогут пройти в новые даты.

«Очень надеемся, что спектакли состоятся», – резюмировали в организации.

Ранее Козловский уже выступал против спецоперации, а также призывал людей выходить на митинги. Подобные заявления стали подспорьем для проверки со стороны Генпрокуратуры на предмет дискредитации Вооруженных сил России.
данила козловский санкт-петербург малый драматический театр
Военкоры ФАН