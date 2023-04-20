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Политолог Сергей Маркелов объяснил, почему партнерство с РФ важно для Южной Кореи

Политика
Политолог Сергей Маркелов объяснил, почему партнерство с РФ важно для Южной Кореи

Партнерские отношения с Россией крайне важны для Южной Кореи. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Маркелов.

Таким мнением эксперт поделился 20 апреля, в четверг. У государства много связей с Россией в области экономики и электроники, добавил эксперт. Так он заявил в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Если они начнут поставлять оружие Украине, то Россия введет против них санкции. Это приведет к панике на внутреннем рынке», — резюмировал Маркелов.

Прежде сообщалось, что Канада и Южная Корея начнут военное сотрудничество. Об этом ранее сообщило издание The Epoch Times.
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