Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Приезду президента Франции Макрона в коммуну Ганж не обрадовались местные жители

Общество
Приезду президента Франции Макрона в коммуну Ганж не обрадовались местные жители

Во французской коммуне Ганж местные жители не обрадовались приезду президента Эммануэля Макрона, информирует BFM.

Французский президент ранее принял решение посетить регионы страны. Сегодня он совершил поездку в коммуну Ганж, где его прибытию не очень обрадовались местные жители. Макрона оскорбляли, проклинали, сопровождали свистом, недовольными возгласами и ударами по пустым кастрюлям.

Жители пытаются прорвать оцепенение жандармов с щитами, которые окружили президента. В селе сейчас 4000 человек и более 600 представителей жандармерии.

Ранее сообщалось, что Макрон не смог переубедить председателя КНР Си Цзиньпина в вопросе конфликта России с Украиной.
эммануель макрон франция ганж
Военкоры ФАН