Приезду президента Франции Макрона в коммуну Ганж не обрадовались местные жители

Французский президент ранее принял решение посетить регионы страны. Сегодня он совершил поездку в коммуну Ганж, где его прибытию не очень обрадовались местные жители. Макрона оскорбляли, проклинали, сопровождали свистом, недовольными возгласами и ударами по пустым кастрюлям.