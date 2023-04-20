Американский адмирал Акилино: Вашингтон сможет поддержать Тайвань в случае конфликта даже на фоне помощи Киеву

Вашингтон сможет предоставить Тайваню всю необходимую поддержку в случае конфликта, несмотря на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Такое заявление сделал руководитель Индо-Тихоокеанского командования армии США Джон Акилино.
В четверг, 20 апреля, в американском сенате прошли слушания комитета по делам вооруженных сил. При этом адмирал назвал родное государство «единственной глобальной силой», которая может противостоять сразу нескольким угрозам.
Как указал специалист, к текущему моменту деятельность Европейского командования ВС США никак не повлияли на его собственную работу. В частности, речь шла о «миссии по сдерживанию».
«Поэтому я считаю, что мы можем делать и то, и другое. Я считаю, что мы должны делать и то, и другое для поддержания мира», — сказал Акилино.
Накануне стало известно о планах Тайваня закупить у американских производителей 400 противокорабельных ракет Harpoon. Кроме того, на остров должны поставить береговые пусковые установки для данного вида снарядов.