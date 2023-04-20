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Американский адмирал Акилино: Вашингтон сможет поддержать Тайвань в случае конфликта даже на фоне помощи Киеву

Политика
Американский адмирал Акилино: Вашингтон сможет поддержать Тайвань в случае конфликта даже на фоне помощи Киеву

Вашингтон сможет предоставить Тайваню всю необходимую поддержку в случае конфликта, несмотря на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Такое заявление сделал руководитель Индо-Тихоокеанского командования армии США Джон Акилино.

В четверг, 20 апреля, в американском сенате прошли слушания комитета по делам вооруженных сил. При этом адмирал назвал родное государство «единственной глобальной силой», которая может противостоять сразу нескольким угрозам.

Как указал специалист, к текущему моменту деятельность Европейского командования ВС США никак не повлияли на его собственную работу. В частности, речь шла о «миссии по сдерживанию».

«Поэтому я считаю, что мы можем делать и то, и другое. Я считаю, что мы должны делать и то, и другое для поддержания мира», — сказал Акилино.

Накануне стало известно о планах Тайваня закупить у американских производителей 400 противокорабельных ракет Harpoon. Кроме того, на остров должны поставить береговые пусковые установки для данного вида снарядов.
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