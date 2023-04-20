Пригожин заявил, что готов стать посредником в урегулировании суданского конфликта

Основатель «оркестра» напомнил, что долгое время был связан с Суданом и общался со всеми лицами, которые принимают решения в республике. Так, Пригожин является кавалером двух суданских орденов — Ордена Республики Судан, присвоенным в 2018 году, а также Ордена Двух Нилов, которым его удостоили в 2020.