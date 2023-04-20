Пригожин заявил, что готов стать посредником в урегулировании суданского конфликта

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность взять на себя посреднические функции на переговорах между председателем Переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта в республике.
Бизнесмен составил открытое письмо, которое посвятил сложившейся в стране ситуации. Пригожин признался, что хочет мира для суданского народа. По его словам, ЧВК «Вагнер» обучала местных бойцов пользоваться оружием не ради того, что в настоящее время творится в государстве.
На этом фоне Пригожин выступил с просьбой за свой счет отправить в Судан самолеты с медикаментами и другими необходимыми для гражданского населения и солдат вещами.
«Я всегда готов оказать помощь Судану. В случае необходимости, чтобы помочь урегулировать существующий конфликт и для будущего процветания Судана, я готов стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта», — привела фрагмент из письма Пригожина его пресс-служба.
Основатель «оркестра» напомнил, что долгое время был связан с Суданом и общался со всеми лицами, которые принимают решения в республике. Так, Пригожин является кавалером двух суданских орденов — Ордена Республики Судан, присвоенным в 2018 году, а также Ордена Двух Нилов, которым его удостоили в 2020.