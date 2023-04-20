Глава Института космической политики РФ Моисеев: запуск ракеты Starship был успешен на 30%

Полет ракеты Starship от компании SpaceX можно назвать успешным на 30%, однако даже сам старт самой тяжелой ракеты в истории уже является большой удачей. Об этом заявил руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев в общении с РИА Новости.
Эксперт отметил, что если первая ракета смогла взлететь со стартового стола, то это уже большая удача. Моисеев добавил, что авария является неприятным техническим моментом, но не катастрофичным.
«Мало кто, в том числе сам Маск, надеялся, что она выполнит всю программу. То, что она ушла, это уже удача», — добавил Моисеев.
Эксперт отметил, что на трансляции полета было заметно, как часть двигателей перестали работать после старта. В свою очередь это привело к тому, что корабль достиг критической точки максимального аэродинамического сопротивления.
Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил о планах следующего испытания ракеты Starship. По его словам следующий запуск будет возможно осуществить спустя несколько месяцев.