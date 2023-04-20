Фитнес-тренер Медведева посоветовала для борьбы с целлюлитом создать умеренный дефицит калорий

По данным специалистов, 80-90% в постпубертатном периоде страдают из-за целлюлита. Персональный тренер по фитнесу Анастасия Медведева рассказала, как эффективно бороться с лишним весом.
В беседе с изданием Pravda.Ru специалист отметила, что наиболее эффективным методом уменьшения целлюлита является силовой тренинг. С его помощью люди увеличивают мышечную массу и снижают процент жира.
Также эксперт посоветовала создать в организме умеренный дефицит калорий. Она также предупредила, что в первые четыре месяца будет уменьшаться мышечная масса, а не жир. Обратный эффект появится после развития метаболической адаптации.
Кроме того, тренер рекомендовала не злоупотреблять фастфудом, то есть ограничить потребление жиров и углеводов. Тогда не будет возникать отечность и нарушения водно-солевого баланса.