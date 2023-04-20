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Певец Николай Басков оценил решение уехавших из России артистов

Шоу-бизнес
Певец Николай Басков оценил решение уехавших из России артистов

Народный артист России Николай Басков в эксклюзивном интервью рассказал ТАСС, что думает о покинувших страну после начала спецоперации деятелях культуры.

По словам певца, для него важнее было собственное решение остаться на родине «со своим президентом и своим народом». Выступления в поддержку участников СВО Басков объяснил своим воспитанием.

«Меня воспитали в военной семье. Я знаю, что такое отношение к воинской обязанности, я это с детства впитал», — отметил артист.

Ранее издание Infox.ru сообщало, каким образом Басков объяснил свои оскорбительные высказывания о внешности Филиппа Киркорова.
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