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Президент РФ Владимир Путин предложил замглавы минфина Котюкову возглавить Красноярский край

Политика
Президент РФ Владимир Путин предложил замглавы минфина Котюкову возглавить Красноярский край

Российский лидер Владимир Путин провел очные переговоры с заместителем главы Министерства финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край.

Диалог политиков состоялся 20 апреля, в четверг. В ходе мероприятия глава государства напомнил о важности региона для России. Котюков, в свою очередь, выразил Путину благодарность за соответствующее предложение и согласился.

«Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект», — указал лидер РФ.

Ранее стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своей отставке с должности.
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