Президент РФ Владимир Путин предложил замглавы минфина Котюкову возглавить Красноярский край

Российский лидер Владимир Путин провел очные переговоры с заместителем главы Министерства финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край.
Диалог политиков состоялся 20 апреля, в четверг. В ходе мероприятия глава государства напомнил о важности региона для России. Котюков, в свою очередь, выразил Путину благодарность за соответствующее предложение и согласился.
«Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект», — указал лидер РФ.
Ранее стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своей отставке с должности.