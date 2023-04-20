Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди назвал Украину «пешкой в геополитической битве» между сверхдержавами

Шаги Соединенных Штатов на Украине показывают, что Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта, а не в его завершении, заявил Роберт Кеннеди-младший, который намеревается участвовать в праймериз в качестве кандидата в президенты США от Демпартии.
Политик признался, что его сын Коннор воевал на Украине. Кеннеди-младший подчеркнул, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена с 2014 года занимается «геополитическими фантазиями», связанными с Киевом.
Он убежден, что вовлечение Соединенных Штатов в ядерную войну с Россией не соответствует американским национальным интересам. Более того, политик дал критическую оценку попытками Белого дома вести конфликт «на истощение».
«Не означает ли это, что Украина просто пешка в геополитической битве между двумя великими сверхдержавами», — добавил Кеннеди-младший.
Политика Джо Байдена может привести международную арену к третьей мировой войне, ранее предупредил японский политик Еити Масудзоэ. Президент США также распорядился выделить еще 325 миллионов долларов на военную поддержку Украины, пишет «Ридус».