Шаги Соединенных Штатов на Украине показывают, что Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта, а не в его завершении, заявил Роберт Кеннеди-младший, который намеревается участвовать в праймериз в качестве кандидата в президенты США от Демпартии.