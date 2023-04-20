В Карачаевске нашли тело 10-летней девочки с перерезанным горлом

В Карачаевске была убита пропавшая ранее десятилетняя девочка. Главный подозреваемый — ее 15-летний сосед, об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, девочка вышла в магазин около 12 часов дня и пропала. В районе 15:00 родственники обратились в правоохранительные органы.
Вскоре тело ребенка с перерезанным горлом было обнаружено в подъезде дома, в котором жила девочка. В убийстве подозревается сосед — 15-летний школьник.
В настоящее время подросток задержан, полицейские выясняют его мотивы. Парень свою вину признавать отказался.
Ранее в Балашихе нашли тело ранее пропавшей трехлетней девочки. Ее тело обнаружили в полом пространстве под плитой балкона.