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В Карачаевске нашли тело 10-летней девочки с перерезанным горлом

Происшествия
В Карачаевске нашли тело 10-летней девочки с перерезанным горлом

В Карачаевске была убита пропавшая ранее десятилетняя девочка. Главный подозреваемый — ее 15-летний сосед, об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, девочка вышла в магазин около 12 часов дня и пропала. В районе 15:00 родственники обратились в правоохранительные органы.

Вскоре тело ребенка с перерезанным горлом было обнаружено в подъезде дома, в котором жила девочка. В убийстве подозревается сосед — 15-летний школьник.

В настоящее время подросток задержан, полицейские выясняют его мотивы. Парень свою вину признавать отказался.

Ранее в Балашихе нашли тело ранее пропавшей трехлетней девочки. Ее тело обнаружили в полом пространстве под плитой балкона.
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