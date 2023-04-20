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Депутат Госдумы Затулин указал на необходимость отменить указ о передаче Крыма в состав Украинской ССР

Политика
Депутат Госдумы Затулин указал на необходимость отменить указ о передаче Крыма в состав Украинской ССР

Депутат Государственной думы России Константин Затулин призвал отменить указ 1954 года о включении Крыма в состав Украинской ССР. Свою инициативу он озвучил в ходе круглого стола, прошедшего в четверг в Совете Федерации.

Политик напомнил, что киевский режим регулярно называет полуостров «нашей землей» и требует от Москвы отказаться от этих территорий. Однако, как указал парламентарий, в середине прошлого века у РФ просто украли данные земли.

Партийные органы приняли соответствующее решение, нарушив все возможные законы Советского Союза. В связи с этим Затулин предложил отменить действие указа, позволившего Украине расшириться за счет России.

«Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно», — подчеркнул депутат.

Меж тем член Верховной рады Украины Никита Потураев выступил с инициативой о запрете на территории страны всех религий, связанных с РФ. Подобные меры могут затронуть не только христианские организации, но и мусульман с буддистами.
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