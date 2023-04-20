Сбежавший из России в Израиль актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в соцсетях

Анатолий Белый долго раздумывал над тем, уезжать ли из России, но все же решил это сделать. За границей знаменитость направо и налево начала раздавать интервью, чтобы убедить окружающих, что он «свой», однако это не сработало. В соцсетях все чаще стали появляться негативные комментарии по поводу выбора актера.