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Сбежавший из России в Израиль актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в соцсетях

Общество
Сбежавший из России в Израиль актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в соцсетях

Бывший актер МХТ имени Чехова рассказал, что его критикуют и в России, и за рубежом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Анатолий Белый долго раздумывал над тем, уезжать ли из России, но все же решил это сделать. За границей знаменитость направо и налево начала раздавать интервью, чтобы убедить окружающих, что он «свой», однако это не сработало. В соцсетях все чаще стали появляться негативные комментарии по поводу выбора актера.

«Мне приходят эмоциональные сообщения с вопросом: "Что же ты родину не защищаешь с оружием в руках в окопе?". Я оправдываю все эти эмоциональные перекосы. И понимаю их», — комментирует актер.

Белый называет Россию «страной-агрессором», в которой «прожил практически всю жизнь». Все премии и награды, что он заработал за время проживания в стране, он считает заслуженными.

«Заработано, а не украдено», — дополняет знаменитость.

Отказываться от звания заслуженного артиста России актер не собирается. Если заберут награды, актер не расстроится.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин (призван иноагентом в России) прибудет в Израиль, чтобы забрать свою жену и певицу Аллу Пугачеву и детей для смены места жительства.
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