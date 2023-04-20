Сбежавший из России в Израиль актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в соцсетях

Бывший актер МХТ имени Чехова рассказал, что его критикуют и в России, и за рубежом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Анатолий Белый долго раздумывал над тем, уезжать ли из России, но все же решил это сделать. За границей знаменитость направо и налево начала раздавать интервью, чтобы убедить окружающих, что он «свой», однако это не сработало. В соцсетях все чаще стали появляться негативные комментарии по поводу выбора актера.
«Мне приходят эмоциональные сообщения с вопросом: "Что же ты родину не защищаешь с оружием в руках в окопе?". Я оправдываю все эти эмоциональные перекосы. И понимаю их», — комментирует актер.
Белый называет Россию «страной-агрессором», в которой «прожил практически всю жизнь». Все премии и награды, что он заработал за время проживания в стране, он считает заслуженными.
«Заработано, а не украдено», — дополняет знаменитость.
Отказываться от звания заслуженного артиста России актер не собирается. Если заберут награды, актер не расстроится.
Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин (призван иноагентом в России) прибудет в Израиль, чтобы забрать свою жену и певицу Аллу Пугачеву и детей для смены места жительства.