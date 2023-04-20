Американский предприниматель Илон Маск сообщил о планах нового испытания Starship

Новый испытательный полет ракеты Starship будет возможен через несколько месяцев. Об этом заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter (заблокирован в России).
В своем заявлении он поздравил команду с испытательным запуском Starship. Он отметил, что все многому научились и следующую попытку стоит ожидать через несколько месяцев.
«Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев», — написал Маск.
Незадолго до старта ракеты Маск заявил, что рассчитывать на успех первого полета было бы «безумием». Он указал, что двигательная система корабля — самая уязвимая часть, поэтому он надеялся, что Starship не взорвется на стартовой площадке.
Ранее глава НАСА Билл Нельсон поздравил компанию SpaceX с испытанием своей ракеты. Он также отметил, что любое великое достижение требует риска.