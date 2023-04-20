Аналитик Ковалев оценил перспективы ипотеки после решений Центробанка

По мнению Ковалева, эти меры способны затормозить рост цен на первичное жилье, что в интересах покупателей. Но следует учесть, что для компенсации упущенных доходов банки могут поднять рыночные ставки и тарифы по кредитам. А это уже может негативно сказаться на доступности ипотеки. Зато цены вторичного жилья пойдут вниз, а это выгодно для покупателей, способных обойтись без ипотечных инструментов.