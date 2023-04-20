Аналитик Ковалев оценил перспективы ипотеки после решений Центробанка

Финансовый аналитик Владимир Ковалев спрогнозировал последствия решений Центробанка, вступающих в силу с 1 июня 2023 года.
Речь идет о том, что с 30 мая все банки, выдающие ипотеку по ставкам ниже рыночных, должны формировать допрезервы из своих собственных средств, что чревато некоторой заморозкой средств. Еще банки лишатся возможности склонять ипотечных заемщиков к оформлениям страховок по завышенной цене от компаний, аккредитованных банком. Заемщики смогут выбирать любую страховую компанию, имеющую кредитный рейтинг, сообщает Life.
По мнению Ковалева, эти меры способны затормозить рост цен на первичное жилье, что в интересах покупателей. Но следует учесть, что для компенсации упущенных доходов банки могут поднять рыночные ставки и тарифы по кредитам. А это уже может негативно сказаться на доступности ипотеки. Зато цены вторичного жилья пойдут вниз, а это выгодно для покупателей, способных обойтись без ипотечных инструментов.