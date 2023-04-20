Нейросеть на службе пропаганды: как в США пройдет предсказанный Илоном Маском дефолт

— Что сегодня делают экономические мозги руководства США. Надвигается экономическое цунами. Маск подчеркивает, что американское правительство, вместо того, чтобы заниматься вопросами экономики, поисками решений в сложившихся условиях, все перепутало, превратили экономику в политический ресурс, ввязались в ситуацию на Украине, в конфликт с Китаем. Своим заявлением Макс говорит: «Ребята, вы что делаете? Вы пытаетесь сказать, что крах двух-трех банков — частная история, которая не влияет на глобальную американскую экономику. Это — вранье! Влияет!» Знание внутренней кухни позволяет сказать ему, что не получится пропагандистскими методами спрятать, что уже идет во всю: восемь из десяти рядовых американцев уже почувствовали на себе экономические реалии. Он и дальше будет делать такие заявления. Важно понимать, что он не политик. Это — человек мира и внутренне он не согласен с тем бардаком, который происходит в США. Он знает, что происходит на самом деле, но скрывает.