Нейросеть на службе пропаганды: как в США пройдет предсказанный Илоном Маском дефолт

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США — это вопрос времени. Между тем демократы настаивают, что отказы республиканцев повышать потолок внешнего долга ведут Америку к глубокому кризису.
Прав ли Илон Маск, предсказывая Соединенным Штатам неминуемый дефолт? Кто истинный виновник такого положения американской экономики? Насколько тяжелым для рядового американца станет грядущий кризис? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью корреспонденту ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.
— На ваш взгляд, почему Илон Маск сделал такое пессимистичное заявление?
— Таким образом он пытается позиционировать себя «внеполитической» фигурой, но при этом судьей, экспертом, который глобально оценивает мир, позицию США, отдельных политиков. У него есть своеобразная картина мира, которую он с помощью своих денежных и иных ресурсов он превращает в резонансные заявления.
— Почему же он говорит это именно сейчас?
— Он не скрывает, что недоволен тем, как демократы управляют Америкой внутри страны и на международной арене. У него постоянно были конфликты: он противник взглядов нынешней верхушки руководства США. В ответ на это его называют сторонником республиканцев. Если смотреть на его заявления, становится видно, что это человек глубоко аполитичный. Скорее, он больше гуманист, общественный деятель, чем игрок между партиями. Демократы пинают его за то, что он якобы заключил некий договор с Дональдом Трампом. Республиканцы не против такой версии, им это только на руку. На самом деле это не так. У Маска своя картинка, вселенная в голове. Если он делает заявление о дефолте, значит, ему известно об определенных финансовых и экономических процессах, которые происходят в США в силу неумелого управления и чрезмерного увлечения внешней политикой в ущерб интересам простых американцев.
— Вы считаете обоснованным недовольство Илона Маска действиями Белого дома?
— Что сегодня делают экономические мозги руководства США. Надвигается экономическое цунами. Маск подчеркивает, что американское правительство, вместо того, чтобы заниматься вопросами экономики, поисками решений в сложившихся условиях, все перепутало, превратили экономику в политический ресурс, ввязались в ситуацию на Украине, в конфликт с Китаем. Своим заявлением Макс говорит: «Ребята, вы что делаете? Вы пытаетесь сказать, что крах двух-трех банков — частная история, которая не влияет на глобальную американскую экономику. Это — вранье! Влияет!» Знание внутренней кухни позволяет сказать ему, что не получится пропагандистскими методами спрятать, что уже идет во всю: восемь из десяти рядовых американцев уже почувствовали на себе экономические реалии. Он и дальше будет делать такие заявления. Важно понимать, что он не политик. Это — человек мира и внутренне он не согласен с тем бардаком, который происходит в США. Он знает, что происходит на самом деле, но скрывает.
— Администрация Джо Байдена обвиняет республиканцев в грядущем дефолте из-за отказа разрешить повышать потолок внешнего долга. Кто же виноват на самом деле?
— Возьмем какую-нибудь условную корпорацию: ее генеральный директор, отвечающий башкой за эффективную работу всей этой структуры, обвиняет исполнительного директора в том, что он ему мешает. Это ж детский сад! Об этом Маски говорит: «Ребята, вы сейчас пытаетесь чисто экономический дефолт прикрыть какими-то политическими интригами». Причем тут виновность или невиновность республиканцев. У президента США полномочий больше, чем у всех республиканцев и демократов вместе взятых. Главное, чтобы глава Белого дома был адекватный. Вот и весь ответ. Когда нужно, он посылает куда подальше все партии, движения, страну и единолично принимает решение, например, дать пинка Евросоюзу, чтобы лучше поддерживал Америку, или дать оружия Украине столько, сколько считает нужным. Новость про претензии к республиканцам — лишнее подтверждение правильности позиции Маска.
— Вы упомянули об адекватности президента США. На ваш взгляд, Джо Байден способен действовать адекватно?
— Нет, конечно же. Байден — компромисс между передовой республиканской мыслью и беззубыми старыми элитами демократов. Это как раз та дикая история: «Лучше будем сохранять плохое и сбережем свои позиции во власти, чем будем давать место более перспективным кандидатам в президенты». Понятно, что на 60-70% республиканцы будут сохранять традиции истеблишмента США, но на 30% будет отличие от демократов.
— По вашему мнению, как будет выглядеть этот дефолт?
— Я абсолютно уверен, дефолт в США реален. При этом повторюсь, экономика США сегодня — пример политической экономики. В силу этого грядет два дефолта: в реальности и в сознании рядовых американцев, которых будет окучивать пропаганда. Будут продавливать лозунги: «Дефолта нет», «Это частный случай», «Все под контролем». Даже если ничего не будет под контролем, власти будут настаивать на обратном: ведь наряду с вопросом Украины это очередной гвоздь в крышку гроба Байдена в предстоящей избирательной кампании. В ходе дефолта будут предприниматься какие-то мелкие шаги, но никаких системных решений на всю Америку не придумать, ведь оно только одно: заливать мировую экономику очередным триллионом напечатанных долларов.
На уровне дефолта в реальности будут мелки шаги с попыткой точечной стабилизации экономики США, но ничего глобального. Проблема инфляции тоже никуда не уходит: напечатать доллары — не проблема, но они будут обесцениваться даже внутри Америки. Когда Байден выступал перед Конгрессом, он уверял: «Будут приняты системные меры. Каждый американец почувствует помощь. Бедные должны богатеть, а богатые беднеть». Будет эта болтовня и еще какие-то «прививки», например, усилят какой-то очередной социальный пакет, повысят на полдоллара какой-нибудь «бомжевой» пакет.
— На ваш взгляд, насколько тяжелым будет этот дефолт?
— Тяжелым не будет. Повторюсь, если бы он был чисто экономическим и у правительства не было бы возможности упаковывать его в политические лозунги, то он был бы чувствительным. Американская пропаганда очень хорошо научилась ввинчивать в головы простых американцев те смыслы, которые нужно. Тем более, сейчас нейросети еще больше будут этому способствовать.
— Не могли бы вы пояснить, при чем здесь нейросети?
— Нейросеть совершенно спокойно рассчитывает все электоральные группы, которые будут нужны для победы, допустим, Джо Байдена. Раньше этим занимались социологи. Сейчас же нейросеть, за счет так называемого медиа-диеты, сама это делает. Берем, например, обычного жителя «ржавой Америки», которую в свое время мобилизовал Трамп, и нейросеть без социологического опроса высчитывает всю медиа-диету этих людей: на какие паблики подписан, какие каналы смотрит и радио слушает. В соответствии с этим готовятся лозунги, продумываются шаги. После тестов на идеальной модели электоральной группы все это передается в белый дом и там занимаются пропагандой. Другими словами, [президентские] выборы Байдена на 99% вообще не проблема. Главное, чтобы был заказчик. Тем же способом американцев убедят, что дефолт несерьезный.