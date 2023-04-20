Терапевт Павел Раменский перечислил самые надежные способы защиты от клещей

Врач-терапевт, руководитель первого филиала городской московской поликлиники № 195, депутат района Дорогомилово Москвы Павел Раменский рассказал о самых простых и действенных способах защиты от клещей.
«Хочу обратить ваше внимание на опасность, которую представляют клещи. Все чаще и чаще встречаются случаи их укусов», — констатировал врач.
По словам эксперта, клещи встречаются в основном в лесах, полях, парках и других зеленых зонах. Эти мелкие насекомые питаются кровью млекопитающих, в том числе и человеческой. Они особенно опасны тем, что способны передавать различные опасные инфекции, такие как боррелиоз, энцефалит и прочие. Врач отмечает, что, как правило, клещи активны весной и летом, но могут быть опасны в любое время года, если температура воздуха превышает 5 градусов тепла.
«Существует несколько способов защиты от клещей. Первый и самый эффективный — это надевать защитную одежду, которая покрывает большую часть тела. Второй способ - использовать репелленты. Это вещество отпугивает клещей и может защитить человека от укусов», — рассказывает Раменский.
По словам врача, если клещ все-таки прикрепился к коже, паниковать не стоит.
«Не паникуйте, не пытайтесь вырвать его или сжечь, это может привести к тому, что клещ выделит в кровь еще больше бактерий. Для его удаления необходимо использовать специальные пинцеты или петли, которые позволяют удалить клеща без повреждения кожи. Никогда не следует выдергивать клеща руками или использовать спирт, масло или другие вещества для его удаления, так как это может привести к инфицированию», — заявил специалист.
После удаления клеща необходимо обработать укус раствором йода или антисептиком, чтобы предотвратить инфицирование, сообщает источник. Если через некоторое время появятся определенные настораживающие симптомы, откладывать поход к врачу и тем более заниматься самолечением точно не стоит.
«Если через несколько дней после укуса появятся симптомы, такие как высыпания, лихорадка, головная боль или боль в мышцах, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для проведения анализов и диагностики», — подчеркивает терапевт Павел Раменский.
Ранее врач Олеся Савельева также рассказала об элементарных мерах защиты от клещей.