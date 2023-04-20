Терапевт Павел Раменский перечислил самые надежные способы защиты от клещей

По словам эксперта, клещи встречаются в основном в лесах, полях, парках и других зеленых зонах. Эти мелкие насекомые питаются кровью млекопитающих, в том числе и человеческой. Они особенно опасны тем, что способны передавать различные опасные инфекции, такие как боррелиоз, энцефалит и прочие. Врач отмечает, что, как правило, клещи активны весной и летом, но могут быть опасны в любое время года, если температура воздуха превышает 5 градусов тепла.