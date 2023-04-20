Политолог Малек Дудаков: последствия дефолта в США грозят обрушить мировую экономику

По данным западных экономистов, сегодня США стоят на пороге масштабной экономической рецессии, а кредитный кризис в стране уже начался. Как считает политолог-американист Малек Дудаков, общая картина отягощается еще и угрозой государственного дефолта Америки.
По словам старшего аналитика компании Wells Fargo Криса Харви, экономические данные США за март наглядно говорят о том, что страна может уже во втором квартале 2023-го войти в рецессию. По его мнению, на это указывают данные по занятости и пособиям по безработице. Данные о занятости служат предвестником кризиса, указал он, так как массовая потеря работы американцами означает потерю доходов и снижение потребления.
Например, резкий рост безработицы в Америке наблюдался за два месяца до начала финансового кризиса, в сентябре 2007-го. В марте 2020-го, когда начался «ковидный» кризис, безработица в Штатах и вовсе выросла более чем на полмиллиона человек. Сейчас безработных в США меньше, чем в это же время в 2022-м, но Харви уверен, что в течение следующих месяцев ситуация изменится, и начнется рецессия. Предвестником кризиса является также падение доходов компаний, которые недавно начали отчитываться за первый квартал. Их доходы уже крайне низки, указали аналитики.
Данные по розничным продажам в США за март также указывают на снижение расходов потребителей на товары и услуги. То есть, внутренний розничный спрос в Америке начал слабеть. Наконец, США уже находятся во власти «кредитного» кризиса, который в любой момент может превратиться в финансовый и экономический, и расползтись по всему миру. По словам аналитиков банка Morgan Stanley, кредитный кризис, вызванный крахом Silicon Valley Bank, в США уже начался.
Так, с начала апреля в стране наблюдалось самое резкое снижение кредитования за всю историю наблюдений. Причина в том, что американские банки отчаянно пытаются компенсировать стремительные темпы оттока депозитов, которые ускорились за месяц после краха SVB. Еще одна иллюстрация кредитного кризиса — свежее исследование экономистов, посвященное кредитованию малого бизнеса в США. На прошлой неделе оно показало, что доступность кредита в Америке оказалась на минимуме за 20 лет, наряду с самыми высокими процентными ставками за 15 лет.
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог-американист Малек Дудаков, все эти факторы могут стать той «соломинкой», которая перебьет хребет перспективам переизбрания демократа Джо Байдена на пост президента.
«На фоне шумихи, начавшейся в Вашингтоне из-за угрозы технического дефолта США, рейтинги Байдена вновь поползли вниз. Согласно свежим соцопросам, действующего главу США поддерживают менее 40% американцев. Зато две трети населения Штатов точно не хотели бы выдвижения Байдена на второй президентский срок. На этом фоне республиканцы в Конгрессе представили свой вариант бюджетного плана. Они предлагают повысить «потолок» госдолга США сразу на полтора триллиона долларов, правда, всего лишь на один год, до марта 2024-го. Кроме того, республиканцы требуют сильно урезать бюджетные траты Америки, главным образом, на финансовую помощь другим странам и так называемую «зеленую повестку», — указал аналитик.
В ответ в Белом доме прямо назвали эти предложения «сумасшедшими», и категорически отказались их рассматривать, указал он.
«Команда Байдена обвиняет республиканцев, что они «взяли всю Америку в заложники», и грозят довести ситуацию до дефолта в США в случае, если демократы не согласятся на их предложения. Однако среди консервативных американских избирателей тема сокращения госрасходов остается очень популярной. У республиканцев вполне может хватить голосов в Конгрессе, чтобы принять свой вариант бюджета. И тогда президенту придется выбирать — либо накладывать на него вето, и уже реально ставить Америку на грань дефолта. Либо — смириться с тем, что финансирование под приоритетные для Белого дома программы, от «зеленой повестки» до финансовой и военной помощи Украине, пойдет под нож», — сообщил политолог.
Тем временем, отметил эксперт, спрос со стороны граждан и частных компаний на страховки от дефолта в США в последние дни стал рекордным.
«Финансисты с Уолл-Стрит надеются, что последствия вероятного дефолта США удастся как-то минимизировать. И он в итоге все же не приведет к возникновению «эффекта домино», с обвалом долговых рынков остальных стран Запада. Но эффект от дефолта, в любом случае, будет разрушительным. Поэтому Конгрессу и администрации Байдена придется в самый последний момент найти какой-то компромисс, чтобы не обвалить экономику США, а то и всего мира», — заключил Дудаков.
Напомним, как сообщило 20 апреля агентство Bloomberg, страны «Большой семерки» изучают возможность введения полного запрета на большую часть экспорта товаров в Россию. Обсуждение идет в преддверие саммита G7 в японской Хиросиме, запланированного на 19–21 мая. По данным СМИ, запрет на экспорт в РФ может предполагать ряд исключений — они коснутся лекарств, сельхозпродукции и продовольствия. При этом представители G7 надеются, что члены ЕС также присоединятся к ограничениям, но окончательное решение об этом пока не принято.