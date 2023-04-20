Политолог Малек Дудаков: последствия дефолта в США грозят обрушить мировую экономику

Например, резкий рост безработицы в Америке наблюдался за два месяца до начала финансового кризиса, в сентябре 2007-го. В марте 2020-го, когда начался «ковидный» кризис, безработица в Штатах и вовсе выросла более чем на полмиллиона человек. Сейчас безработных в США меньше, чем в это же время в 2022-м, но Харви уверен, что в течение следующих месяцев ситуация изменится, и начнется рецессия. Предвестником кризиса является также падение доходов компаний, которые недавно начали отчитываться за первый квартал. Их доходы уже крайне низки, указали аналитики.