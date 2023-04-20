Читатели издания Exxpress резко отреагировали на Визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. По мнению некоторых из них, ему стоило там и остаться.
Комментаторы напомнили, что Альянс не раз выступал инициатором войн в тех или иных странах. Они назвали НАТО «организацией глобальных поджигателей».
«Пусть Столтенберг там и остается», — недовольно отметили некоторые читатели.
Другие подчеркнули, что расширение Альянса – это агрессия по отношению к России. Они не забыли упомянуть о заявлении президента Украины на конференции по безопасности в 2022. Тогда он отмечал, что его страна превратится в ядерную державу.
«Краткое содержание визита Столтенберга: до последнего украинца», — поделился мнением один из пользователей.
Несмотря на недовольства граждан, НАТО продолжит снабжать Киев оружием. Об этом ранее заявил генсек Альянса. Он подчеркнул, что участвовал в обсуждении «программы многолетней поддержки».