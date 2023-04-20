Парламент Молдавии рассмотрит проект о возвращении русскому языку официального статуса

Депутаты молдавского парламента Александр Нестеровский и Ирина Лозован зарегистрировали законопроект о возвращении русскому языку официального статуса, сообщается в Telegram-канале «НЕСТЕРОВСКИЙ».
Нестеровский заявил, что согласно конституции Молдавии, русскому языку необходимо вернуть официальный статус. Он вместе с Лозован в своем обращении призвали других членов парламента поддержать этот законопроект.
«Я, как депутат парламента, считаю, что настало время принять закон о возвращении русскому языку статуса официального, после молдавского, как и положено по нашей конституции. И сегодня мы с депутатом Лозован Ириной, зарегистрировали данный законопроект», — рассказал депутат.
Депутаты считают, что это решение поможет разобраться со большинством социальных и экономических проблем страны. Кроме этого, уменьшится количество межэтнических конфликтов и поднимется культурный уровень населения.
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