Жительнице Нижегородской области бросили из окна на голову телевизор

Жительница города Дзержинск Нижегородской области пострадала в результате падения на нее телевизора, который выбросили из окна одного из домов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Как пишет ИА «Время Н», чрезвычайное происшествие случилось перед одним из домов по улице Октябрьской. Правоохранителям об инциденте сообщили сотрудники медицинской службы, одно сообщение направил местный житель.
Потерпевшую госпитализировала бригада скорой помощи. В настоящее время стражи порядка проводят проверку и выясняют подробности ЧП. Врачи оценивают состояние травмированной 53-летней дамы как средней степени тяжести. Ей продолжают оказывать всю требуемую врачебную помощь в условиях стационара, сообщили в пресс-службе ведомства.