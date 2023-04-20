Депутат Виталий Милонов: легализовав педофилию и наркотики, Запад вымрет через одно поколение

Врач-психиатр высшей квалификационной категории Ольга Бухановская считает психически нездоровыми авторов доклада в ООН, которые предлагают легализовать наркотики и педофилию.
Доклад, написанный Международным комитетом юристов, ЮНЭЙДС и Управлением верховного комиссара по правам человека для ООН, призывает к декриминализации правонарушений, связанных с «сексом, употреблением наркотиков, ВИЧ, сексуальным и репродуктивным здоровьем, бездомностью и бедностью». Эксперты ООН утверждают, что криминализация правонарушений, связанных с этими вопросами, представляет собой посягательство на права человека. Доклад призывает декриминализировать секс между взрослыми и всеми несовершеннолетними до 18 лет при условии согласия несовершеннолетних, а также легализовать оборот наркотиков.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает появление такого доклада свидетельством того, насколько деструктивен мир западных ценностей. По его словам, политика Запада, направленная на разрушение человеческого общества, наглядно демонстрирует, что Россия и другие независимые страны поступили правильно, выйдя из сферы влияния США и их европейских союзников.
«Этим докладом они подсветили себя в качестве токсичных апологетов нового мира, которых следует просто избегать. Уничтожать мы будем, может быть, потом, а сейчас просто будем избегать», — заявил Виталий Милонов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Депутат считает, что мешать Западу разрушать свое общество не нужно. По его мнению, чем больше там будут продвигать такую повестку, тем быстрее их народы вымрут. Помогут им вымереть, уверен он, волны мигрантов с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые отнюдь не являются адептами новой идеологии неотроцкизма.
«Буквально через одно поколение те, кто сейчас что-то там принимают, решают, ездят на съезды, станут меньшинством. Их просто вырежут, потому что у этих ребят все спокойно в этом плане — они их уничтожат или загонят в гетто», — отметил Виталий Милонов.
Реакция российских законодателей на доклад в ООН обязательно последует, заявил парламентарий. Как только его содержание будет известно, комитет Госдумы РФ по вопросам семьи обязательно подготовит проект соответствующего решения, пояснил он. Виталий Милонов рад, что, приняв поправки в Конституцию, Россия обезопасила себя от следования по убийственному пути международных соглашений.
Адвокат Виолетта Волкова тоже придерживается подобной точки зрения. По ее словам, российские законодатели и общественные организации очень долго боролись, чтобы убрать из законодательства РФ противоестественные нормы, навязанные Западом России в 1990-е годы. Были там и положения, легализующие отношения с несовершеннолетними детьми, достигшими 14 лет.
«Слава Богу, Россия лишена влияния в настоящий момент западной политической и правовой мысли», — заявила Виолетта Волкова.
Намерение западных стран легализовать педофилию и наркотики адвокат объясняет не только заинтересованностью лоббистов, которые продвигают такую повестку, но прежде всего интересами крупного бизнеса, который получает большие прибыли с продажи наркотиков и секс-услуг.
«Это огромные деньги, которые крутятся в бизнесе на малолетних. Они пытаются лоббировать принятие решений этих вопросов в соответствующих инстанциях, в том числе в международных. Поэтому там сейчас таким образом и поступают, узаконивая такие отношения», — пояснила Виолетта Волкова.
Адвокат напомнила всем, кто питает свою мысль публикациями в западной прессе, об ответственности за призывы к легализации наркотиков и педофилии. По ее словам, все, кто поддерживает легализацию наркотических средств, вне зависимости от того, тяжелые это наркотики или легкие, нарушают действующее законодательство РФ и могут быть осуждены по уголовным статьям. То же касается педофилии.
«Поэтому я советую людям включить мозги и не усугублять свое положение, потому что сегодня вы сказали слово, а завтра будет дело», — отметила Виолетта Волкова.
Подобное отношение к лоббистам, призывающим декриминализировать эти преступления, адвокат считает обоснованным. По ее словам, если мысль наносит урон нашему законодательству и обществу, значит, эта мысль должна быть искоренена.
Главный врач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» врач-психиатр высшей квалификационной категории Ольга Бухановская считает преступным поведение западных экспертов, которые призывают легализовать сексуальные отношения с детьми. По ее словам, человек должен созревать к интимным отношениям. Если он социально, психологически и психосексуально до них не дозрел, то в дальнейшем это может привести к серьезным психиатрическим проблемам и заболеваниям.
«Я сейчас прочитала 16-й принцип из доклада ООН, касающийся согласия на интимные отношения, и у меня сложилось впечатление, что какие-то больные люди пишут эти вещи. Мне кажется, они потихонечку идут к Содому и Гоморре. Если какой-то части человечества надо уничтожиться, я бы хотела, чтобы уничтожилась не я и не мои близкие и здравомыслящие люди», — заявила Ольга Бухановская.
Апеллирование экспертов доклада ООН к бедности, врач-психиатр считает лукавством, и связывание таких отклонений, как наркозависимость и педофилия с социальными пороками общества трактует как признак глубоких психических расстройств авторов доклада.
«Иногда некоторые психически больные люди, к сожалению, видят взаимосвязь там, где ее нет. Возможно, кто-то писал доклад с недостаточной нормальной логичностью, и там, где мы не находим причинно-следственную связь, они находят», — пояснила Ольга Бухановская.
Врач-психиатр надеется, что в мировой политике сохранились здравые люди, которые воспрепятствуют реализации на практике подобных докладов, настойчиво продвигаемых психами через Всемирную организацию здравоохранения и ООН.