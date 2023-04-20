Депутат Виталий Милонов: легализовав педофилию и наркотики, Запад вымрет через одно поколение

Адвокат напомнила всем, кто питает свою мысль публикациями в западной прессе, об ответственности за призывы к легализации наркотиков и педофилии. По ее словам, все, кто поддерживает легализацию наркотических средств, вне зависимости от того, тяжелые это наркотики или легкие, нарушают действующее законодательство РФ и могут быть осуждены по уголовным статьям. То же касается педофилии.