Банги, 20 апреля. Правительству Соединенных Штатов Америки не удалось убедить власти ЦАР в том, что Россия пытается втянуть страну в конфликт на территории Судана между национальной армией (SAF) и Силами быстрого реагирования (СБР).
Сотрудники посольства США в республике распространили среди местных чиновников слухи о якобы участии ЧВК «Вагнер» в борьбе между SAF и СБР. Дипломаты подчеркнули, что РФ стремится сделать центральноафриканское государство одним из участников противостояния.
Однако власти в Банги отвергли обвинения в адрес Москвы. Они указали, что Вооруженные силы ЦАР (FACA) в принципе не имеют возможности перебросить подразделения на территорию Судана из-за низкой дальности полета авиатехники.
Кроме того, в республике действуют исключительно российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Специалисты из РФ качественно обучают солдат FACA и оказывают им консультативную поддержку при подготовке операций.
Журналисты информационного агентства Africa Report считают, что правительство США использует кризис в Судане в качестве инструмента для дестабилизации партнерских отношений между Москвой и Банги. Сотрудники СМИ сообщили, что глава ЦРУ Уильям Бернс с этой целью поддерживает лидера SAF Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Боестолкновения между армией и спецназом на территории восточноафриканского государства начались 15 апреля. Подробнее о причинах и возможных последствиях кризиса читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.