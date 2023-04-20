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Глава НАСА Билл Нельсон поздравил компанию SpaceX с испытанием ракеты Starship

Общество
Глава НАСА Билл Нельсон поздравил компанию SpaceX с испытанием ракеты Starship

НАСА поздравила коммерческую космическую компанию SpaceX с испытанием тяжелого ракетоносителя Starship и отметила, что любое великое достижение требует риска. Об этом заявил глава агентства Билл Нельсон.

Компания SpaceX провела 20 апреля испытательный запуск одной из самых больших ракет в истории Starship. Запуск производился со стартовой площадки в Бока-Чика штата Техас.

Планировалось, что ракета выйдет на орбиту, после чего она должна была совершить полвитка вокруг земли. Однако во время полета первая и вторая ступень не смогли отделиться друг от друга, что вызвало потерю стабильности аппаратом и дальнейший взрыв.
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