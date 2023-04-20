Британский автопроизводитель объявил о прекращении выпуска машин под маркой Land Rover

По данным издания, предприятие также изменило официальное название, теперь бренд будет называться JLR без расшифровки. В его структуру будут входить четыре самостоятельные марки: Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Компания считает, что эти наименования в разговорной среде давно стали самостоятельными.