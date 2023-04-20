Британский автопроизводитель объявил о прекращении выпуска машин под маркой Land Rover

Компания Jaguar Land Rover заявила, что машины под маркой Land Rover больше выпускаться не будут. Об этом сообщает портал «Авторевю».
По данным издания, предприятие также изменило официальное название, теперь бренд будет называться JLR без расшифровки. В его структуру будут входить четыре самостоятельные марки: Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Компания считает, что эти наименования в разговорной среде давно стали самостоятельными.
С переходом на четыре отдельных бренда компания JLR внесет изменения в работу с дилерами. Планируется реализация схемы прямых продаж с заказом машины прямо на производстве. Роль автомобильных салонов будет заключаться в демонстрации и выдачи доставленных авто. Поэтому глобальную дилерскую сеть JLR ждет сокращение.
Ранее появилась информация о том, что автомобили массового сегмента могут полностью исчезнуть с российского рынка.