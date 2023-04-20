Глава Ленобласти Александр Дрозденко: «Бессмертный полк» в этом году состоится, но без шествия

По словам губернатора, шествия в этом году не будет. Вместо этого жители смогут принести портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны на праздник. Во время парада граждане вместе с плакатами должны будут встать вдоль улиц, по которой будут двигаться участники шествия, рассказал Дрозденко.