Глава Ленобласти Александр Дрозденко: «Бессмертный полк» в этом году состоится, но без шествия

Власти Ленинградской области планируют провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате, сообщил ТАСС глава региона Александр Дрозденко.
«Мы в Ленинградской области сейчас продумываем порядок мероприятий в городах воинской славы – некие усеченные мини-парады», — рассказал глава.
По словам губернатора, шествия в этом году не будет. Вместо этого жители смогут принести портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны на праздник. Во время парада граждане вместе с плакатами должны будут встать вдоль улиц, по которой будут двигаться участники шествия, рассказал Дрозденко.
«Планируется разрешить жителям встать вдоль улиц, где будут проходить такие парады, с портретами своих родственников. То есть это не шествие, это «Бессмертный полк» в статике», — добавил Дрозденко.
Ранее портал Infox.ru сообщал о замене традиционного шествия «Бессмертного полка» другими формами проведения мероприятия. Организаторы сообщали, что это связано с угрозой безопасности во время праздника.