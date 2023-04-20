Франция и Бразилия готовы отказаться от доллара в торговых расчетах по примеру Турции. Соответствующей информацией поделился автор портала Haber7.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Намерение таких сильных держав демонстрирует важную дедолларизацию и полный отказ от этой валюты, указывается в материале. Франция и Бразилия имеют достаточно хорошо развитую экономическую систему, напомнил автор статьи.
«Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности», — подчеркивается в публикации.
Прежде стало известно, что киевский режим потребовал 1 млрд долларов от нефтегазовой компании Shell.