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Haber7: Франция и Бразилия планируют отказаться от доллара в торговых расчетах

Экономика
Haber7: Франция и Бразилия планируют отказаться от доллара в торговых расчетах

Франция и Бразилия готовы отказаться от доллара в торговых расчетах по примеру Турции. Соответствующей информацией поделился автор портала Haber7.

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Намерение таких сильных держав демонстрирует важную дедолларизацию и полный отказ от этой валюты, указывается в материале. Франция и Бразилия имеют достаточно хорошо развитую экономическую систему, напомнил автор статьи.

«Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности», — подчеркивается в публикации.

Прежде стало известно, что киевский режим потребовал 1 млрд долларов от нефтегазовой компании Shell.
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