Haber7: Франция и Бразилия планируют отказаться от доллара в торговых расчетах

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Намерение таких сильных держав демонстрирует важную дедолларизацию и полный отказ от этой валюты, указывается в материале. Франция и Бразилия имеют достаточно хорошо развитую экономическую систему, напомнил автор статьи.