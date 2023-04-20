Первая масштабная выставка истории манги и аниме в России стартовала в Петербурге

Знакомьтесь: манга. «Предок» японских комиксов — эмакимоно — традиционные свитки с иллюстрациями к романам или буддийским сутрам. Однако полноценно развиваться этот жанр начал лишь после Второй мировой, испытав на себе сильное влияние американских графических романов. Вобравшие все лучшее от Запада и Востока черно-белые комиксы полюбились детям и взрослым по всему миру.
В России манга уже несколько десятилетий является ключевым элементом полноценной субкультуры. Знают о ней не только неформалы: повзрослевшие «Дети 90-х» с ностальгией вспоминают мультфильмы Хаяо Миядзаки, «Сейлор Мун», «Наруто» и другие популярные тайтлы. Выставка, которая открылась 20 апреля в «Севкабель порту», способна заинтересовать как ярых поклонников жанра, так и тех, кто впервые знакомится с ним.
«Идея пришла еще три года назад, когда в Британском музее провели выставку манги, она прошла в 2019 году и просто произвела фурор по всему миру. Потому что впервые в музейном пространстве за пределами Японии в таком масштабе открылась выставка. И организаторы подумали, что было бы здорово что-то такое сделать у нас. Помимо залов, которые посвящены истории, есть также залы, посвященные жанрам. Для тех, не знает, какую мангу почитать, никогда ее не читал и впервые вообще об этом слышит, в одном из залов мы собрали мангу разных жанров и подготовили инфографику, которая может служить наглядным пособием», — рассказала куратор выставки «Искусство МАНГА», искусствовед Анна Пушакова.
В залах посетителей ждут интерактивные задания, выполнив которые можно не только получить памятный подарок, но и приобщиться к японской культуре.
«Я показываю посетителям традиционный японский танец, который танцуют во время фестиваля Обон. Изначально он был посвящен памяти предков. Верующие люди в это время ухаживают за могилами, поминают своих умерших предков. А для остальных это возможность повеселиться всей семьей и приятно провести время на свежем воздухе», — поделилась участница танцевальной группы «Серебряный веер» Ирина Гринева.
Задолго до того, как в Россию пришло аниме, наша культура помогла Осаму Тэдзука, одному из отцов-основателей жанра, популяризировать его. «Бог манги» черпал вдохновение не только в творениях Disney, но и в картинах «Союзмультфильма», кроме того, многие его работы были созданы по мотивам классических русских произведений. А русская Жар-Птица вдохновила Осаму на создание труда всей его жизни «Хи но Тори».
Многие поклонники аниме приходят на выставку в образах любимых героев: ведь в залах есть несколько фотозон, где можно как нести возмездие во имя Луны, так и представить себя кровожадным гигантом, уничтожающим беззащитный город. Хотя невыполнимых заданий на выставке нет, в некоторых испытаниях у фанатов, разумеется, есть преимущество. Для кого-то это всего лишь хобби, пусть и горячо любимое, но есть и те, кто в своей любви к японской культуре обретают призвание, становясь мангаками — художниками, рисующими мангу. Для создательницы путеводителя по выставке Марины Приваловой, это была «любовь с первого взгляда».
«Манга — это, прежде всего, философия и визуальный язык. В манге очень много графических метафор, символов, графических приемов. Много недосказанности, много места для разных интерпретаций автора и читателя. И монохром, конечно. Когда есть только черный, белый и что-то между, можно очень много вещей показать. И они воздействуют на читателя не меньше, чем сам цвет», — поделилась художник BUBBLE, автор российской манги «Тагар» Марина Привалова.
Посетить выставку в пространстве «Севкабель порт» и познакомиться ближе с жанром манги можно до 21 мая.