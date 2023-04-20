Первая масштабная выставка истории манги и аниме в России стартовала в Петербурге

Многие поклонники аниме приходят на выставку в образах любимых героев: ведь в залах есть несколько фотозон, где можно как нести возмездие во имя Луны, так и представить себя кровожадным гигантом, уничтожающим беззащитный город. Хотя невыполнимых заданий на выставке нет, в некоторых испытаниях у фанатов, разумеется, есть преимущество. Для кого-то это всего лишь хобби, пусть и горячо любимое, но есть и те, кто в своей любви к японской культуре обретают призвание, становясь мангаками — художниками, рисующими мангу. Для создательницы путеводителя по выставке Марины Приваловой, это была «любовь с первого взгляда».