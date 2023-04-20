Миллиардер Илон Маск посчитал «захватывающим» взрыв космического корабля Starship в ходе первого запуска

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск высказался о неудачном тестовом пуске космического корабля Starship. Своими мыслями по поводу произошедшего американский миллиардер поделился через личный Twitter-аккаунт.
В четверг, 20 апреля, на полигоне в штате Техас состоялся первый запуск тяжелой ракеты-носителя Super Heavy. Однако через несколько минут после старта прототип утратил стабильность и взорвался в небе.
Маск, в свою очередь, назвал эксперимент «захватывающим» и поздравил сотрудников своей компании. Бизнесмен анонсировал очередной пуск через несколько месяцев и признался, что совершенные в этот раз ошибки позволили ему многому научиться.
Как сообщалось ранее, первый запуск Starship должен был состояться еще 17 апреля. Однако из-за технических неполадок мероприятие перенесли.