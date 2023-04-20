Депутат Андрей Луговой предложил приравнять русофобию к терроризму

Русофобию нужно приравнять к терроризму и выгнать из России послов тех стран, где подбные вещи возвели в ранг государственной идеологии. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.
Парламентарий заявил, что подходящий момент, когда «могли острым скальпелем вырезать опухоль», был упущен. По его словам, сейчас сетовать на данное явление смысла нет.
«Обыкновенный неофашизм — вот, что сейчас происходит в отношении русского человека», — подчеркнул Луговой.
Депутат отметил, что какие-либо законы о борьбе с русофобией не помогут искоренить ее на территории других стран. Он заявил, что в российской юрисдикции необходимо прировнять русофобию к терроризму и назначать наказания по соответствующей статье.
«Изгнать из страны послов тех стран, которых русофобия стала государственной идеологией. Прекратить любые отношения с такими странами», — заключил Луговой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России. По ее словам, некоторые из них разжигают рознь.