Вирусолог Альтштейн назвал причины распространения кори

В России заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах и ограничена локальными очагами, сообщает Роспотребнадзор. О том, что стало причиной вспышек кори и как предотвратить ее распространение, рассказал доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его мнению, корь распространяется по причине отсутствия вакцинации у ряда граждан. Вакцина была внедрена в 70-х годах прошлого столетия и дала хорошие результаты, заболевания снизились в десятки раз, передает «Радио 1». Своевременная вакцинация детей защищает от появления вспышек кори.
Непривитые дети переносят корь легче взрослых, у последних осложнения происходят в 20% случаев. Корь может стать причиной поражения центральной нервной системы, лор-органов и других систем организма. Молодым людям до 30 лет важно провести вакцинацию от кори.