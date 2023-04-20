Вирусолог Альтштейн назвал причины распространения кори

В России заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах и ограничена локальными очагами, сообщает Роспотребнадзор. О том, что стало причиной вспышек кори и как предотвратить ее распространение, рассказал доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.