Посол Судана в России назвал вооруженный конфликт армии и СБР внутренним делом государства

Напомним, что вооруженный конфликт в Судане, вспыхнувший утром 15 апреля между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), продолжается шестой день подряд. Его начало стало неожиданностью как для международного сообщества, так и для самих граждан восточноафриканского государства.