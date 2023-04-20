Посол Судана в России назвал вооруженный конфликт армии и СБР внутренним делом государства

Москва, 20 апреля. Посол Судана в Москве Мохаммед Сирраджа провел пресс-конференцию в штаб-квартире Международного информационного агентства «Россия Сегодня», где дал интервью новостному каналу Sputnikarabic.
Во время брифинга он, отвечая на вопрос о том, нуждается ли Судан в какой-либо внешней помощи, напомнил о недавнем обращении МИДа страны.
«Как подчеркнуло Министерство иностранных дел Судана в своем официальном заявлении, происходящее в республике является внутренним делом, и региональная армия способна с точки зрения своих полномочий и задач вернуть государство к нормальной жизни», — сказал он.
Дипломат также отметил, что восточноафриканская держава находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел России с момента начала событий.
«Россия — дружественная страна, у нас давние отношения, мы с первых дней конфликта стремились поддерживать контакт с МИД РФ», — подчеркнул посол.
Сирраджа рассказал, что он продолжает следить за ситуацией вместе со специальным представителем президента России на Ближнем Востоке и в странах Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым.
Дипломат также отметил, что правительство Судана окажет содействие в любой необходимой эвакуации в связи с приверженностью региона международным законам и Венской конвенции.
Напомним, что вооруженный конфликт в Судане, вспыхнувший утром 15 апреля между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), продолжается шестой день подряд. Его начало стало неожиданностью как для международного сообщества, так и для самих граждан восточноафриканского государства.