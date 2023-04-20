Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом способе строить демократию и свободу в стране

Президент Украины Владимир Зеленский провел саммит городов и регионов. По мнению представителя Киева, это поможет взаимодействовать гражданам его страны и гражданами государств-партнеров.
Соответствующее заявление политик выпустил в своем Telegram-канале. Он уверен, что новый формат работы с городами и регионами позволит строить демократию и свободу в рамках государства.
На мероприятии также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также выступил на мероприятии. Представитель Альянса напомнил, что в последнее время страны-союзники увеличили помощь стране. Он также подчеркнул, что перед этим событием они с Зеленским обсудили планы по дальнейшим поставкам.
Ранее Столтенберг уже сообщал точные цифры помощи Украине. По данным представителя НАТО, Европа потратила на поддержку 150 млрд евро.