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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом способе строить демократию и свободу в стране

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом способе строить демократию и свободу в стране

Президент Украины Владимир Зеленский провел саммит городов и регионов. По мнению представителя Киева, это поможет взаимодействовать гражданам его страны и гражданами государств-партнеров.

Соответствующее заявление политик выпустил в своем Telegram-канале. Он уверен, что новый формат работы с городами и регионами позволит строить демократию и свободу в рамках государства.

На мероприятии также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также выступил на мероприятии. Представитель Альянса напомнил, что в последнее время страны-союзники увеличили помощь стране. Он также подчеркнул, что перед этим событием они с Зеленским обсудили планы по дальнейшим поставкам.

Ранее Столтенберг уже сообщал точные цифры помощи Украине. По данным представителя НАТО, Европа потратила на поддержку 150 млрд евро.
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