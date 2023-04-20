Пентагон заявил о продолжении полетов дронов-разведчиков над Черным морем

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что американские военные продолжат разведывательные запуски БПЛА над Черным морем. Подобные полеты будут продолжаться согласно международным правилам.
Американские беспилотники продолжат полеты, несмотря на недовольство России, заявил глава Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство США.
Стоит отметить, что в прошлом месяце этого года Штаты потеряли в воздушном пространстве Черного моря разведывательно-ударный БПЛА MQ-9. Американцы тогда обвинили российские истребители, один из которых скинул топливо на беспилотник, якобы задев его винт. Россия отмечает, что дрон был на закрытой территории полетов, а упал в воду из-за резкого маневра.
Ранее сообщалось, что американские военные прекратили запуск стратегических БПЛА Global Hawk в акватории Черного моря.