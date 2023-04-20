Пентагон заявил о продолжении полетов дронов-разведчиков над Черным морем

Стоит отметить, что в прошлом месяце этого года Штаты потеряли в воздушном пространстве Черного моря разведывательно-ударный БПЛА MQ-9. Американцы тогда обвинили российские истребители, один из которых скинул топливо на беспилотник, якобы задев его винт. Россия отмечает, что дрон был на закрытой территории полетов, а упал в воду из-за резкого маневра.