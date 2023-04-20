Минюст Италии намерен заморозить активы Артема Усса после его побега из-под домашнего ареста

Италия работает над заморозкой активов сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщает итальянское министерство юстиции.
Ранее стало известно, что предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Власти европейской страны планировали передать мужчину американской стороне. Согласно международному ордеру, россиянин был задержан в 2022 году. Миланский суд принял положительное решение об экстрадиции Усса-младшего в США 21 марта.
В прошлом году Артему Уссу и еще пяти россиянам предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, а также в контрабанде нефти. В случае экстрадиции россиянам грозило до 30 лет лишения свободы. Об этом информирует a42.ru.