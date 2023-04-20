Около 7 млн бумажных справок не пришлось оформлять школьникам Москвы благодаря цифровизации

Технологический процесс позволил сэкономить время родителям московских школьников, которым не пришлось посещать поликлиники для оформления медицинских документов на детей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как пишет «МАЦКВА», порядка семи миллионов документов в электронном формате вместо бумажных справок о заболеваниях для образовательных учреждений и детских садов появилось в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) за два года. Переход к цифровым технологиям помогает москвичам весьма оперативно оформлять требуемые документы в домашних условиях и экономить время, избавив от стояния в очередях, поделился столичный градоправитель.
Из ЕМИАС информация о причине отсутствия школьника на занятиях, а также об освобождении от занятий физкультурой, передается в МЭШ – электронный журнал. Там ее смогут увидеть преподаватели, классный руководитель и медики. Также с этими данными могут ознакомиться внешкольные наставники учащегося.