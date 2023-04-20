Около 7 млн бумажных справок не пришлось оформлять школьникам Москвы благодаря цифровизации

Как пишет «МАЦКВА», порядка семи миллионов документов в электронном формате вместо бумажных справок о заболеваниях для образовательных учреждений и детских садов появилось в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) за два года. Переход к цифровым технологиям помогает москвичам весьма оперативно оформлять требуемые документы в домашних условиях и экономить время, избавив от стояния в очередях, поделился столичный градоправитель.