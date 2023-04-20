Онлайн-ритейлер Lamoda нарастил свою выручку на 26,4% в 2022 году

Компания ООО «Купишуз», которая является основным юридическим лицом онлайн-ритейлера Lamoda в России отчиталась об увеличении выручки на 26,4% до 61.3 миллиарда рублей. Об этом говорится в документах компании.
Валовая прибыль за прошлый год составила 30,91 миллиарда рублей и увеличилась на 39,7%. Прибыль от продаж увеличилась в 5,6 раза — до 9,4 миллиарда рублей.
Также в 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 10,7 миллиарда рублей. Годом ранее Lamoda понесла убыток в размере 631 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что американская корпорация IBM увеличила свою чистую прибыль на 26,5% за первый квартал текущего года. Чистая прибыль составила 927 миллионов долларов, что на 194 миллиона больше, чем за тот же период 2021 года.