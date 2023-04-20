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Телевизоры загорелись на заводе электронных приборов «Квант» в Подмосковье

Происшествия
Телевизоры загорелись на заводе электронных приборов «Квант» в Подмосковье

Пожар вспыхнул на заводе электронных приборов «Квант» в подмосковном Зеленограде. Инцидент произошел 20 апреля, в четверг.

Согласно сообщению, в настоящий момент горит второй этаж здания. На заводе производят плазменные телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind. Все сотрудники «Кванта» были сразу же эвакуированы из помещения. Возгоранию присвоен первый повышенный ранг.

В настоящий момент на место происшествия направлены значительные силы работников спасательных служб. В здании также находятся большое количество офисов, склад и столовая для сотрудников завода.
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