Телевизоры загорелись на заводе электронных приборов «Квант» в Подмосковье

Пожар вспыхнул на заводе электронных приборов «Квант» в подмосковном Зеленограде. Инцидент произошел 20 апреля, в четверг.
Согласно сообщению, в настоящий момент горит второй этаж здания. На заводе производят плазменные телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind. Все сотрудники «Кванта» были сразу же эвакуированы из помещения. Возгоранию присвоен первый повышенный ранг.
В настоящий момент на место происшествия направлены значительные силы работников спасательных служб. В здании также находятся большое количество офисов, склад и столовая для сотрудников завода.