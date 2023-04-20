Телевизоры загорелись на заводе электронных приборов «Квант» в Подмосковье

Согласно сообщению, в настоящий момент горит второй этаж здания. На заводе производят плазменные телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind. Все сотрудники «Кванта» были сразу же эвакуированы из помещения. Возгоранию присвоен первый повышенный ранг.