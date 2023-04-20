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Сейм Латвии принял закон о запрете празднования Дня Победы на территории страны

Политика
Сейм Латвии принял закон о запрете празднования Дня Победы на территории страны

Латвийский сейм утвердил закон, согласно которому в стране вводится запрет на празднование Дня Победы. Подробностями поделился зарубежный портал Delfi.

Как стало известно, речь идет о проведении соответствующих мероприятий 9 мая. При этом ранее ожидалось, что парламент республики объявит указанную дату Днем памяти жертв украинского конфликта.

Однако законодатели отказались от этой инициативы, разработав альтернативный законопроект. В результате документ, который запрещает традиционное празднование Дня Победы, приняли в срочном порядке.

В начале апреля президент страны Эгилс Левитс обратился к руководству НАТО и Европейского союза. Глава государства призвал международные организации обдумать пути поддержки киевского режима всеми силами.
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