Латвийский сейм утвердил закон, согласно которому в стране вводится запрет на празднование Дня Победы. Подробностями поделился зарубежный портал Delfi.
Как стало известно, речь идет о проведении соответствующих мероприятий 9 мая. При этом ранее ожидалось, что парламент республики объявит указанную дату Днем памяти жертв украинского конфликта.
Однако законодатели отказались от этой инициативы, разработав альтернативный законопроект. В результате документ, который запрещает традиционное празднование Дня Победы, приняли в срочном порядке.
В начале апреля президент страны Эгилс Левитс обратился к руководству НАТО и Европейского союза. Глава государства призвал международные организации обдумать пути поддержки киевского режима всеми силами.