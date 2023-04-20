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Федеральное статистическое ведомство ФРГ: Количество мигрантов в Германии с каждым годом увеличивается

Общество
Федеральное статистическое ведомство ФРГ: Количество мигрантов в Германии с каждым годом увеличивается

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, на территории Германии с каждым годом появляется все больше мигрантов. В этому году их стало на шесть с половиной процентов больше. Об этом сообщает kp.ru.

«В прошлом году 20,2 миллиона человек, проживающих в стране (а это 24,3% от всего населения) были потомками иммигрантов первой волны, приехавших в 60-70 годы минувшего века и теми, кто прибыл в Германию относительно недавно», — информируют эксперты ведомства.

В этом году людей с миграционным прошлом в Германии стало на 6,5% больше (1,2 млн человек). Больше всего некоренных жителей зафиксировано из таких стран, как Сирия, Румыния, Польша, Украина.

Ранее МВД предложило облагать штрафами трудовых мигрантов, которые не хотят изучать русский язык.
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