Федеральное статистическое ведомство ФРГ: Количество мигрантов в Германии с каждым годом увеличивается

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, на территории Германии с каждым годом появляется все больше мигрантов. В этому году их стало на шесть с половиной процентов больше. Об этом сообщает kp.ru.
«В прошлом году 20,2 миллиона человек, проживающих в стране (а это 24,3% от всего населения) были потомками иммигрантов первой волны, приехавших в 60-70 годы минувшего века и теми, кто прибыл в Германию относительно недавно», — информируют эксперты ведомства.
В этом году людей с миграционным прошлом в Германии стало на 6,5% больше (1,2 млн человек). Больше всего некоренных жителей зафиксировано из таких стран, как Сирия, Румыния, Польша, Украина.
Ранее МВД предложило облагать штрафами трудовых мигрантов, которые не хотят изучать русский язык.