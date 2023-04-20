Вице-премьер Чернышенко: На строительство отелей в регионах РФ направят до 8 млрд рублей

До восьми миллиардов рублей выделят на софинансирование строительства модульных отелей в регионах России, которое планируется в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом заявили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
На сайте Министерства экономического развития РФ ранее появлялось сообщение о том, что с 20 апреля 2023 года будет проводиться отбор субъектов. На их территориях планируется реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023-2024 годах.
По информации издания, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является Чернышенко, регионам, в том числе и новым, будут направлены средства на софинансирование строительства модульных отелей. Данная мера отлично себя зарекомендовала, а субъекты показали заинтересованность в продлении и расширении с точки зрения стимулирования роста туристического потока.
Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что России необходима стратегия развития туризма для новых регионов.