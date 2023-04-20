Вице-премьер Чернышенко: На строительство отелей в регионах РФ направят до 8 млрд рублей

По информации издания, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является Чернышенко, регионам, в том числе и новым, будут направлены средства на софинансирование строительства модульных отелей. Данная мера отлично себя зарекомендовала, а субъекты показали заинтересованность в продлении и расширении с точки зрения стимулирования роста туристического потока.