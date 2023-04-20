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Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировое чемпионство

Спорт
Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировое чемпионство

Россиянин Ян Непомнящий сыграл ничейную восьмую партию с китайцем Дин Лижэнем в матче за мировое шахматное чемпионство. Шахматист играл черными фигурами.

Партия окончилась на 45-м ходу. На данный момент счет матча 4, 5:3, 5 в пользу российского гроссмейстера. Следующая партия разыграется в пятницу, 21 апреля, где россиянин сыграет белыми.

Матч за мировую шахматную корону проходит в казахстанском городе Астана. Победу одержит тот шахматист, который первым сможет набрать минимальные 7, 5 очков. Всего по плану должно разыграться 14 партий.

Ранее сообщалось о том, что Непомнящий сохранил второе место рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) по итогам марта.
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